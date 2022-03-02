От обстрелов оккупантов погиб уже 21 ребенок

С начала войны России против Украины в результате боевых действий погиб 21 ребенок, еще 55 детей пострадали. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



Оккупанты используют тяжелое вооружение при обстреле гражданской инфраструктуры. В результате обстрелов российских войск разрушена инфраструктура городов Киева, Ирпеня, Харькова, Мариуполя, Житомира и Херсона. В Житомире в результате ракетного удара поврежден роддом. В Васильевке Запорожской области снаряды прилетели во двор местной школы. Оккупанты продолжают обстрелы Харькова и Херсона.



«Сегодня ночью в результате воздушного удара в г. Житомире погиб один ребенок и пострадали 6 детей. Они были спасены из подвалов полуразрушенных домов. Своими действиями вооруженных сил Российской Федерации продолжают цинично нарушать основные права детей — право на жизнь и здравоохранение, гарантированные каждому ребенку в мире Конвенцией ООН о правах ребенка», — заявила Денисова.



Она призвала международное сообщество поддержать инициативу по закрытию украинского неба от истребителей врага.



По данным ГСЧС, с начала войны России против Украины, с 24 февраля, погибли более 2000 мирных жителей.