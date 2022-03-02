Российские войска обстреляли Авдеевку и Торецк из «Смерча»

Войска РФ накрыли огнем из «Смерча» Авдеевку и Торецк. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.



«К счастью, все снаряды легли рядом с городом, пострадавших нет», — уточнил он.



Российские оккупанты продолжают наносить удары по Авдеевке, в том числе и авиационные.



Кириленко отметил, что под обстрелом также Торецк. Здесь снаряд попал во двор жилого дома, но не разорвался.



«Но даже в таких условиях поддерживаем жизнеобеспечение города. Сегодня вместе с ДТЭК возобновили электроснабжение в Орловку, Ласточкино и Желанное. Без электричества остаются Тоненькое, Северное, Водяное и Новоселовка Вторая», — сообщил глава ОВГА.