Арахамия назвал два ключевых барьера в переговорах с Россией

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что в переговорах с Россией по прекращению войны есть две главных проблемы, которые не удается преодолеть, — Крым и признание «Л-ДНР». Об этом он сказал в интервью Fox News.



Он отметил, что каждый день в Украине гибнет много людей, особенно мирных жителей, а переговоры не идут быстро.



«Единственные части, по которым практически невозможно договориться, — это Крым и так называемые республики, по которым Россия настаивает на признании нами независимости. Это неприемлемо в украинском обществе. И дело не в политиках, а в украинцах, которые никогда этого не допустят. Это главная проблема, и, честно говоря, мы до сих пор не знаем, как преодолеть эти барьеры», — сказал Арахамия.



Он подчеркнул, что территориальная целостность Украины не может быть предметом компромисса в ходе переговоров.



«Я не думаю, что у нас есть выбор сейчас даже обсуждать какие-то модели, где бы мы признали эти территории ("Л-ДНР" — Ред.). Наша позиция тверда. Мы готовы обсуждать любые другие динамичные варианты, но не признание этих территорий», — добавил глава фракции «Слуга народа».

Украинская и российская делегации на переговорах 3 марта пришли к пониманию об обеспечении гуманитарных коридоров в наиболее обстреливаемых оккупантами населенных пунктах. При этом делегация Украины не получила результатов, на которые рассчитывала, и продолжит диалог в третьем раунде переговоров, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Третий раунд переговоров состоится 7 марта.