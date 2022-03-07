Подоляк опроверг связь между гибелью разведчика Киреева и переговорами Украины и России

Гибель сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Дениса Киреева не имеет отношения к переговорам между Россией и Украиной. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.



По его словам, во время переговоров украинской и российской делегаций Киреев был консультантом «по ряду вопросов, касающихся настроений в Российской Федерации», а не членом делегации, и его гибель не имеет отношения к работе делегации и переговорному процессу.



«Что касается [информации о том], что его якобы пристрелил кто-то из другой спецслужбы, — это [информация] одновременно вышло на сотне Telegram-каналов российской направленности и нескольких наших субъектов, которые традиционно поддерживали российскую направленность. Мы с этими ребятами в следственном формате поработаем, откуда они взяли и почему поддержали странную версию Российской Федерации», — подчеркнул Подоляк.



В ответ на вопрос журналистки он также уточнил, что Киреев был убит при исполнении обязанностей сотрудника ГУР Министерства обороны, «во время своей основной работы в Киеве», и «не был шпионом России в переговорной группе».

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что трое сотрудников Главного управления разведки МО погибли во время выполнения специального задания. Обстоятельства гибели разведчиков не называются. В сообщении ГУР приводятся только имена умерших — Денис Киреев, Алексей Доля и Валерий Чибинеев. В СМИ появлялась информация, что СБУ имела четкие доказательства государственной измены члена украинской делегации на переговорах с РФ в Гомеле Дениса Киреева.