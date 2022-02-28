Переговоры Украины и РФ: Наметились «определенные решения» после первого раунда

Украина и Россия в ходе переговоров наметили «определенные решения», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.



«Украинская и российская делегации провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения», — приводит его слова «Интерфакс-Украина».



По его словам, ради того, чтобы эти решения «получили какие-то возможности имплементации, логистические решения, стороны уезжают для консультаций в свои столицы».



«Стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на которых эти темы получат уже конкретную практику развития», — сказал Подоляк журналистам по завершении переговоров.