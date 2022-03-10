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Путин не против прямых переговоров с Зеленским — МИД Турции

10 марта 2022, 22:59

Путин не против прямых переговоров с Зеленским — МИД Турции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент России Владимир Путин не против прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Чавушоглу заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по итогам трехсторонней встречи министров иностранных дел Украины, России и Турции, передает CNN.

«Было сказано, что Зеленский готов к такой встрече, и Путин в принципе не против. Путин также упомянул об этой идее президенту Эрдогану», — сказал Чавушоглу на пресс-конференции.

Чавушоглу также сказал, что встреча с глазу на глаз между министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и его российским коллегой Сергеем Лавровым, которая состоялась в четверг в Турции и не привела ни к каким прорывам, была, по крайней мере, началом.

«Никто не должен ожидать чудес от одной встречи, но встреча на уровне министров — это важное начало», — сказал министр иностранных дел Турции.

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