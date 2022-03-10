США выделят 50 миллиардов долларов на гуманитарную помощь Украине

США выделит 50 миллиардов долларов на гуманитарную помощь украинцам, страдающим от российской агрессии. Об этом сообщила вице-президент США Камала Харрис, передает «Укринформ».



«Мы передаем дополнительные 50 млрд долларов, чтобы помочь в реализации гуманитарной помощи», — заявила Гаррис во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.



По ее словам, средства будут выделены по программе продовольственной помощи.



Вице-президент подчеркнула, что весь цивилизованный мир испытывает ярость, когда видит, что происходит в Украине с невинными детьми, матерями, родителями, бабушками и дедушками — людьми, которые убегая, оставляют все, что они имели.



«Мы поддерживаем украинцев, продемонстрировавших огромную отвагу», — подчеркнула она.



Харрис сообщила, что в министерстве юстиции создана следственная группа, которая займется изучением преступных действий россиян, в частности, российских олигархов.



Она обратила внимание на резкое падение курса российского рубля и очень низкий кредитный рейтинг России в результате введения санкций.



«Это настоящие последствия для России от войны Путина», — указала Харрис.



Вице-президент США отметила, что все являются свидетелями немыслимых преступлений, совершаемых россией в значительных масштабах. Она привела пример обстрелов роддома и детской больницы в Мариуполе.



«Очевидно, что вместе, солидарно мы сделаем все, чтобы обеспечить все гуманитарные потребности, а также безопасность Украины и украинского народа», — подчеркнула Харрис.



Она также отметила, что США поддерживают союзников в рамках пятой статьи Вашингтонского договора о коллективной обороне. В этом контексте Гаррис сообщила, что в Польшу уже доставлены две батареи ЗРК Patriot.