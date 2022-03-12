Оккупанты объявили о переходе Запорожской АЭС в состав «Росатома»

Российские оккупационные силы объявили о переходе Запорожской атомной электростанции в Энергодаре в состав своей госкомпании «Росатом». Об этом сообщил руководитель украинского «Энергоатома» Петр Котин.



По его словам, представители окупациионой военно-гражданской администрации приехали на станцию, собрали менеджмент АЭС.



«Они заявили менеджменту, что это сейчас станция "Росатома", и больше она Украине не принадлежит — мол, зашли сюда надолго и это сейчас территория орды, поэтому атомная станция должна работать в соответствии с указами "Росатома"», — рассказал Котин.