Шольц и Макрон в телефонном разговоре с Путиным призвали прекратить обстрелы в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон провели в субботу телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры касались российского вторжения в Украину.
Шольц и Макрон призвали Путина прекратить боевые действия и приступить к дипломатическому способу урегулирования.
«Руководители Франции и ФРГ указали на необходимость прекращения огня на Украине и начале поиска дипломатического решения конфликта», — говорится в заявлении правительства ФРГ.
Другие детали переговоров не раскрываются.