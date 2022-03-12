Шольц и Макрон в телефонном разговоре с Путиным призвали прекратить обстрелы в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон провели в субботу телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры касались российского вторжения в Украину.



Шольц и Макрон призвали Путина прекратить боевые действия и приступить к дипломатическому способу урегулирования.



«Руководители Франции и ФРГ указали на необходимость прекращения огня на Украине и начале поиска дипломатического решения конфликта», — говорится в заявлении правительства ФРГ.



Другие детали переговоров не раскрываются.