Минобороны: ВСУ не имеют отношения к ракете, упавшей в центре Донецка

В Министерстве обороны Украины заявили, что украинские Вооруженные Силы не причастны к обстрелу оккупированного Донецка из комплекса «Точка-У». Об этом сообщил офицер Центра оперативного информирования Минобороны Украины Леонид Матюхин на брифинге в понедельник.



«Это однозначно российская ракета или какой-нибудь другой боеприпас. Российская пропаганда в течение восьми лет рассказывала о том, что украинские Вооруженные Силы обстреливают Донецк и другие города. Элементарно можете посмотреть, как выглядит сегодня Донецк за восемь лет и можете посмотреть на Харьков и Мариуполь, какие российские оккупационные войска обстреливают в течение двух недель», — отметил Матюхин.



Он добавил, что к ракете, которая сегодня упала в центре Донецка, ВСУ не имеют никакого отношения.

В понедельник, 14 марта, обломки баллистической ракеты «Точка-У» упали в центре Донецка. На месте падения обломков ракеты обнаружили 17 погибших, еще 28 человек ранены.