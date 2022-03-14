Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В центре Донецка упали обломки ракеты, есть жертвы

Обновлено
14 марта 2022, 11:03

В центре Донецка упали обломки ракеты, есть жертвы

«Точка-У» в центре Донецка. Фото из соцсетей «Точка-У» в центре Донецка. Фото из соцсетей

Обломки баллистической ракеты «Точка-У» упали в центре Донецка. Есть погибшие и раненые. На месте работают спасатели и медики скорой помощи.

Обновлено. Как минимум 20 человек погибли и 18 пострадали.

В частности, некоторые обломки упали около отделения «Центрального республиканского банка», сообщает сепаратистсикй ресурс «ДАН». Отмечается, что в это время у банка в очереди стояли десятки людей, в том числе пенсионеры.

Также есть жертвы в автомобилях, на которые упали обломки ракеты, и в городском автобусе.

По последним данным «МЧС ДНР», кусок хвостовика от «Точки-У» упал у Университетской, 28. Обломки есть и на улице Артема напротив «дома правительства» (здание Донецкой облгосадминистрации), и у памятника Шевченко.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:30
«ЛНР» назвала всю Луганскую область «республикой»
18:00
В Донецке горит книжный рынок
13:15
ВСУ покинули Волноваху, город под контролем «ДНР»
10:08
Жители оккупированного Мелитополя вышли на митинг
08:25
«Где вы были 8 лет, пока бомбили Донбасс и гибли дети?» Разбираем манипуляцию РФ ►
13:24
В «ДНР» пообещали скорое завершение мобилизации
22:28
«ДНР» ограничила подачу воды по всей территории ОРДО
21:20
В Донецке неспокойно: Как живет город сегодня
13:05
«ДНР» устроила прощание с «Вохой» в центре Донецка
07:56
В Луганске горит нефтебаза
21:32
Путин присвоил звание героя России посмертно командиру боевиков «ДНР»
07:12
В Волновахе убит наследник «Моторолы» по батальону «ДНР»
22:20
Зеленский обратился к Донецку и Луганску: Боритесь за свою свободу вместе с Херсоном и Бердянском ►
23:03
Правозащитники рассказали, что делать мобилизованным в Крыму и ОРДЛО
20:57
Война России против Украины. Что происходит на самом деле? Дайджест НД ►
все новости
11:03
В центре Донецка упали обломки ракеты, есть жертвы
10:31
Захватчики продолжают обстреливать Авдеевку
09:50
Названы гуманитарные коридоры, которые работают 14 марта
08:57
Северодонецк подвергся масштабным обстрелам
08:22
Путин страдает от стероидной ярости — разведка
07:57
Кадыров утверждает, что находится в окрестностях Киева, а его солдаты — Мариуполя
07:50
В Киеве войска РФ обстреляли многоэтажку и завод «Антонова». Есть жертвы
07:21
РФ отрезала Украину от морской торговли
00:53
В Мариуполе умерла беременная девушка, пострадавшая при бомбежке роддома
23:52
Обстрел Святогорской лавры, Мариуполь в огне. Дайджест НД за день ►
23:18
Украина и Россия подведут предварительные итоги переговоров 14 марта
22:11
Россияне планируют десантироваться в Одессе и области – Данилов
21:54
Российские оккупанты убили в Волновахе капеллана ПЦУ
21:35
Захватчики уничтожили в Украине семь больниц и повредили 104
21:30
В Херсоне состоялся массовый митинг против российской оккупации. По людям открыли огонь ►
все новости
ВИДЕО
Обстрел Святогорской лавры, Мариуполь в огне. Дайджест НД за день ►
13 марта, 23:52
В Херсоне состоялся массовый митинг против российской оккупации. По людям открыли огонь ►
13 марта, 21:30
Четыре человека погибли в результате обстрела школы в Николаевской области
13 марта, 21:05

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция