В центре Донецка упали обломки ракеты, есть жертвы

«Точка-У» в центре Донецка. Фото из соцсетей

Обломки баллистической ракеты «Точка-У» упали в центре Донецка. Есть погибшие и раненые. На месте работают спасатели и медики скорой помощи.



Обновлено. Как минимум 20 человек погибли и 18 пострадали.



В частности, некоторые обломки упали около отделения «Центрального республиканского банка», сообщает сепаратистсикй ресурс «ДАН». Отмечается, что в это время у банка в очереди стояли десятки людей, в том числе пенсионеры.



Также есть жертвы в автомобилях, на которые упали обломки ракеты, и в городском автобусе.



По последним данным «МЧС ДНР», кусок хвостовика от «Точки-У» упал у Университетской, 28. Обломки есть и на улице Артема напротив «дома правительства» (здание Донецкой облгосадминистрации), и у памятника Шевченко.