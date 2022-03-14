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В полном окружении оккупантов находится только Мариуполь — МВД

14 марта 2022, 20:59

В полном окружении оккупантов находится только Мариуполь — МВД

Сейчас в окружении российских оккупантов находится только город Мариуполь. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, передает «Укринформ».

«В "кольце" находится только город Мариуполь, по всем остальным городам — у нас нет полного окружения. Харьков — защищается, по Харькову — ночью в районе Изюма мы перешли в небольшую контратаку. Мы отразили немного врага, мы уничтожили несколько единиц техники. То есть мы продолжаем защищаться, мы продолжаем отражать врага, насколько это возможно в нынешних ситуациях», — сказал Денисенко.

При этом он отметил, что россияне и дальше будут продолжать свои атаки, поскольку, «очевидно, указание Путина — это уничтожать гражданскую инфраструктуру, уничтожать, по сути, любую инфраструктуру, которая есть на территории Украины».

Он заверил, что Украина будет защищаться и отбивать россиян с их позиций.

Денисенко также выразил надежду, что из обстреливаемого захватчиками Мариуполя смогут уехать мирные жители.

«В принципе, ключевой момент сейчас — это то, что начал работать, во всяком случае, якобы начал работать, мариупольский гуманитарный коридор. То есть будем надеяться, что часть людей сможет уехать из Мариуполя», — сказал он.

Кроме того, Денисенко считает, что резервы российской армии уже иссякают.

«Пока они собирают все, что могут собрать… То есть, мы понимаем, что это уже со всей России, из чего только можно, собирают резервы, но этих резервов не так и много. То есть это будет определенная ротация. Но сказать, что у них есть большие ресурсы, серьезные какие-то опытные воины, к счастью, пока не можем», — сказал советник главы МВД.

На вопрос о том, будет ли кто-нибудь помогать России, он высказал мнение, что китайцев в Украине точно не будет, «за это переживать не нужно».

«Если говорить, в частности, о Ливии, – я слышал истории о том, что это будет Хезболла. Эта группировка, ориентированная на Иран, очень сомневаюсь, что они там найдут 16 тысяч человек… Очевидно, что какие-то части представителей арабского мира здесь будут. Наверное, и из Ливии, и из Сирии, возможно, еще из стран. Но говорить о контингенте в 16 тысяч — я честно говоря, абсолютно в это не верю», — сказал Денисенко.

Он отметил, что верит в то, что захватчики действительно собирают по всей России любого, кто готов идти воевать.

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