В Мариуполе умерла беременная девушка, пострадавшая при бомбежке роддома

Фото: Евгений Малолетка / AP

Одна из беременных девушек, пострадавших при авиаударе по роддому в Мариуполе, скончалась вместе с ребенком, которого она вынашивала.

Об этом сообщила журналистка «Голоса Америки» Ася Долина. Ей эту информацию подтвердил фотограф Евгений Малолетка, который находится в Мариуполе.

«Первая беременная девушка из видео/фото репортажей с места бомбежки детской больницы номер три в Мариуполе (роддом), та, которую выносили на носилках, не выжила. И ребенок ее не рожденный не выжил. Подтверждает фотограф Евгений Малолетка, который сделал эти фото для AP», — написала Долина в Facebook.

Вторая девушка, которая попала на фотографии — Марианна Подгурская — родила девочку в субботу.

9 марта силы России нанеслит авиаудар по детской больнице и роддому №3 в субботу. Сообщалось о трех погибших и 17 пострадавших.