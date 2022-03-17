РФ до сих пор не просила Украину передать ей тела погибших военных

Россия до сих пор не обратилась к украинской стороне с запросом о передаче тел и останков военнослужащих РФ, погибших в боях против Украины. Киев обратился к главе Международного Комитета Красного Креста с просьбой способствовать началу таких переговоров. Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.



Она рассказала, что 17 марта состоялась встреча премьер-министра Дениса Шмыгаля с президентом МККК Петером Маурером, во время которой он поднял вопрос относительно организации сбора и идентификации тел погибших военнослужащих РФ.



«Мы обратили внимание Красного Креста, что Россия до сих пор не обратилась с просьбой о выдаче тел и останков своих погибших, количество которых уже давно превысило 14 тыс. человек», — сказала Верещук на брифинге в четверг вечером.



Шмыгаль обратился к Мауреру для того, чтобы он предложил России «проявить уважение к своим погибшим солдатам и начать переговоры, чтобы забрать их с территории Украины».