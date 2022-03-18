В ходе обстрелов Северодонецка и Рубежного два человека погибло, шесть ранено – глава ОВА

Фото: Facebook/Луганская ОВА

В результате обстрелов в ночь на пятницу более 20 многоквартирных домов и объектов инфраструктуры разрушено в Северодонецке и Рубежном, два человека погибло, 6 получили ранения. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



По его словам, вечером в четверг, 17 марта, противник обстрелял градами старые районы Северодонецка, в результате чего повреждены или разрушены шесть инфраструктурных объектов, два дома, гаражи.



«К сожалению, у нас уже двое погибших и четыре раненых. В некоторых домах вблизи обстрелов отсутствуют газ и вода – будем стараться починить как можно скорее. Однако человеческие жизни уже не вернешь», – заявил Гайдай.



Также сложная ситуация и в Рубежном. За ночь произошло возгорание десяти домов и магазина.



«В 5 утра россияне вновь открыли огонь по Северодонецку, Кременной, Привольному. Число жертв и разрушений уточняется», – сообщил Гайдай.

Фото: Facebook/Луганская ОВА