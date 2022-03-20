Украинская разведка рассказала о планах российской элиты убить Путина

В среде российской бизнесово-политической элиты формируется группа влиятельных людей, оппозиционно настроенных к президенту РФ Владимиру Путину и готовых его убить. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.



По данным ведомства, целью группы является скорейшее отстранение Путина от власти и восстановление экономических связей с Западом, разрушенных из-за войны в Украине.



Утверждается, что определенная часть российской политической элиты рассматривает в качестве преемника Путина — директора ФСБ Александра Бортникова. Именно последний, как отмечает разведка, попал в опалу Путина из-за «роковых просчетов в войне против Украины».



В разведке пояснили, что именно Бортников и его ведомство отвечали за анализ настроений населения и способность украинской армии.



ГУР Минобороны подчеркивает, что директор ФСБ и некоторые другие влиятельные представители российской элиты рассматривают разные варианты отстранения Путина от власти. В частности, не исключается отравление, «внезапная болезнь» или «несчастный случай».



Разведка не исключает, что именно с этими процессами связан недавний «слив» расположения чеченских подразделений на севере Киева.



Эта утечка информации, полагает ГУР, может быть как для ослабления влияния главы Чечни Рамзана Кадырова, так и попыткой заблаговременно наладить взаимодействие с украинскими властями в обход нынешнего руководства РФ.