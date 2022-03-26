Оккупанты обстреляли Авдеевку фосфорными боеприпасами, сильные обстрелы вблизи Торецка и Марьинки

В Донецкой области россияне не прекращают интенсивные обстрелы по всей линии разграничения. Об оперативной ситуации в области рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«С начала суток и в настоящее время известно, что один человек погиб в результате минометных обстрелов на выезде из Марьинки, количество раненых уточняем. В Авдеевской промке русские фашисты применили фосфорные боеприпасы. Последствия этих обстрелов сейчас устанавливаются», — сообщил Кириленко.



По его словам, сильные обстрелы были и в окрестностях Торецка. Повреждены 16 трансформаторных подстанций, из них 12 уже удалось починить.



«Сегодня утром начались работы по возобновлению электроснабжения. К счастью, в Торецкой громаде нет жертв среди мирного населения, но есть значительные повреждения жилья — все эти факты документируем», — добавил глава области.