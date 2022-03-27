Луганский медуниверситет переехал в Ровенскую область

В связи с активными боевыми действиями Луганский государственный медицинский университет переехал в Ровенскую область. Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.



«Для них уже нашли помещение. Руководство и преподаватели — в областном центре. Принимаем и первых студентов. Работаем и над перемещением научно-технической базы. Учения будут проходить в дистанционном формате. Практические занятия будут проходить на базе медицинских учреждений области», — написал он в Телеграм.



По его словам, открытие высшего учебного заведения в Ровенской области позволит внедрять современные методы диагностики и лечения в существующих в области учреждениях здравоохранения, а также принимать непосредственное участие в разработке, патентовании и внедрении достижений врачей области в работу практической медицины.



Университет второй раз становится переселенцем из-за войны. В 2014 году после оккупации Луганска вуз выехал в город Рубежное, где сейчас проходят ожесточенные бои.