Очередной удар по Северодонецку: разрушены 5 домов, 7 человек пострадали

Российские войска в понедельник, 28 марта, снова обстреляли город Северодонецк Луганской области. В результате атаки разрушены 5 домов, по меньшей мере 7 человек пострадали. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



По его словам, оккупанты обстреляли один из жилых массивов, что привело к многочисленным разрушениям. Для ликвидации последствий вражеской атаки привлекли почти всех спасателей.



«В одном из домов разрушены два верхних этажа, еще в двух - почти отсутствуют по два подъезда в каждом. Из-под завалов уже подняли семерых человек, среди них есть раненые. Поиски людей, в том числе детей, продолжаются», - говорится в сообщении.



Гайдай добавил, что оккупанты также обстреляли Рубежное. Один раненый направлен в больницу.