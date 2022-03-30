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В результате обстрелов на Луганщине погибли два человека

30 марта 2022, 22:57

В результате обстрелов на Луганщине погибли два человека

Из-за российских обстрелов сегодня в Луганской области погибли два человека, среди них один полицейский. В то же время из-под завалов спасли 21 человека. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. 

Он уточнил, что под огонь оккупантов сегодня попали Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная.

«В этих городах произошло 10 возгораний жилого фонда. Повреждены 18 объектов, из которых 6 многоквартирных и 6 частных жилых домов, здание управления патрульной полиции, объекты инфраструктуры. К сожалению, есть двое погибших — среди них житель Лисичанска и полицейский. Травмы получили 5 лисичан, спасены из-под завалов 21 человек», — сообщил Гайдай.

По его данным, обесточенными в области остаются 36 населенных пунктов — 23 полностью, 13 частично. Без электроэнергии находятся 123 645 потребителей. Значительная их часть проживает в Лисичанске, Рубежном, Северодонецке, Кременной и Попасной.

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