Сегодня по гумкоридорам для Мариуполя и Луганщины эвакуировались более 2600 человек

За воскресенье по гумкоридорам удалось эвакуировать 2 694 человека, сообщила вице-премьер Ирина Верещук.



Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 469 мариупольцев. Также удалось пройти блокпосты и колонне автобусов, которая со вчерашнего дня удерживалась российскими военными. Это более 350 человек из Мариуполя и Бердянска.



10 автобусов, эвакуировавших сегодня из Бердянска 408 мариупольцев, сейчас проходят Васильевку.



В Мангуш сегодня доехали 7 автобусов в сопровождении делегации Международного Комитета Красного Креста. Ведутся переговоры, чтобы они продолжили движение в Мариуполь.



Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная в Луганской области удалось эвакуировать 1467 человек.