Группировка «ДНР» открыла «уголовное дело» против миссии ОБСЕ, которую обвиняют в якобы видеофиксации «войск» «ДНР» и важных объектов. Об этом заявила «министр иностранных дел ДНР» Наталья Никонорова, передает сепаратистский ресурс «ДАН».



«На данный момент возбуждено уголовное дело по факту видеофиксации месторасположений, дислокации войск народной милиции ДНР, промышленных баз и других фактов, имеющих значение, посредством камер ОБСЕ для их дальнейшей передачи. Куда — еще правоохранительные органы разбираются», — заявила Никонорова.



Других подробностей она не сообщила.