Бьют по скоплениям людей: Оккупанты обстреляли районы рынков в Северодонецке и Лисичанске

В субботу утром российские захватчики обстреляли районы рынков в Северодонецке и Лисичанске. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Facebook.



«После утреннего обстрела в одном из районов Лисичанска произошло возгорание на местном рынке. Информация о пострадавших уточняется», — написал Гайдай.



Он отметил, что подобная ситуация была утром в Северодонецке.



«Это значит, что орки "отрабатывают" места, где возможно скопление людей. Всем находиться в укрытиях!», — подчеркнул глава области.