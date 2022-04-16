Пожар в 5000 квадратных метров: Россияне обстреляли нефтяное предприятие в Лисичанске

Сегодня, 16 апреля, российские оккупанты обстреляли промышленный завод в Лисичанске. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Еще утром орки ударили по нефтяному предприятию, поднялся пожар в 5000 кв.м, тушение продолжается и сейчас», — написал Гайдай.



Он отметил, что сегодняшний обстрел — не первый по этому заводу.



«Рашисты целят в него систематически, чтобы истощить ГСЧС. Топлива там нет. Горят остатки нефтешлама», — добавил глава ОВА.



Он предупредил, что одновременно россияне продолжают бить по жилым кварталам Лисичанска.