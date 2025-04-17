Ночью дроны вновь атаковали Шую в Ивановской области РФ: там дислоцируется ракетная бригада

Ракетная бригада в Ивановской области РФ ночью снова подверглась атаке беспилотников. Иллюстративное фото

Беспилотники снова атаковали Шую в Ивановской области России. Там дислоцируется бригада, которая нанесла ракетный удар по Сумам. Об этом сообщают росСМИ.

«Украинские беспилотники в ночь на 17 апреля атаковали город Шуя в Ивановской области. Областная администрация объявила, что атаку отбили, никто не пострадал», — говорится в сообщении ТАСС.

Очевидцы сняли момент атаки, а также пожар, который начался после удара.

Издание ASTRA геолоцировало одну из видеозаписей, установив, что она снята в 180 метрах от военного городка 112-й ракетной бригады ВС РФ.

Один из очевидцев, снявших видео, утверждал, что пожар произошел на территории воинской части, пишет ASTRA.

Напомним, ранее украинские разведчики заявили, что именно 112-я ракетная бригада, базирующаяся в Шуе, нанесла удар по Сумам 13 апреля, в результате которого погибли 35 человек и более 100 получили ранения.

Утром 16 апреля беспилотники уже атаковали Шую. Тогда сообщалось, что легкие ранения получили два человека.