На Донетчине заочно сообщили о подозрении директору школы, которая перешла на сторону оккупантов

Директору школы в Волновахе заочно сообщили о подозрении по ряду преступлений, связанных с переходом на сторону оккупантов и сотрудничеством с ними. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.



«Досудебным расследованием установлено, что в апреле 2022 года директор Волновахского опорного учреждения общего среднего образования I – III степеней изменила Украине и добровольно согласилась сотрудничать с оккупационными властями России и представителями так называемой "ДНР", которые временно захватили Волноваху», — говорится в сообщении.



По данным правоохранителей, находясь в должности директора «Волновахской опорной школы № 5», 54-летняя женщина пропагандирует вооруженную агрессию России против Украины и в процессе обучения украинских детей активно внедряет стандарты образования государства-оккупанта.



«Кроме того, во время выступления в подконтрольном российским захватчикам СМИ пособница врага сообщила о том, что Волноваху и здание данной школы якобы обстреляли Вооруженные Силы Украины, что не соответствует действительности», — добавили в прокуратуре.



Директору школы заочно уведомлено о подозрении в осуществлении пропаганды в учебных заведениях с целью содействия осуществлению вооруженной агрессии против Украины, установлению и утверждению временной оккупации части территории Украины, избеганию ответственности за осуществление государством-агрессором вооруженной агрессии против Украины, а также в совершении действий, направленных на внедрение стандартов образования государства-агрессора в учебных заведениях (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины).



«Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ сроком до 2 лет или ареста сроком до 6 месяцев, или лишения свободы сроком до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет», — отмечается в сообщении.

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