В Краматорске и Славянске прогремели взрывы: сообщают о «прилете» в промзону, раненых и отключениях света

Взрыв в Краматорске. Фото: кадр из видео

Вечером 18 марта в городах Краматорск и Славянск Донецкой области прогремели взрывы. Об этом сообщили местные жители.



В Славянске, как утверждают жители, часть города осталась без света и есть раненые люди.



По данным корреспондента «Новостей Донбасса», в Краматорске «прилет» в промышленную зону.

Напомним, что 18 марта президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого последний пообещал прекратить атаки на энергетику и инфраструктуру Украины и якобы отдал соответствующий приказ российским военным.