В Родинском около 1000 человек остаются без газа, воды, света и связи

В прифронтовом Родинском Покровской громады Донецкой области остается около 1000 человек. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
По его словам, в городе отсутствует электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и связь.
Трижды в неделю волонтеры World Central Kitchen раздают местным жителям горячие обеды.
«Выдаем каждому жителю города, все приходящие без документов получают горячий обед «на руки». У кого есть лежачие люди дома или люди с инвалидностью, мы передаем им также», - сообщила инспектор по самоорганизации населения Анастасия Здебка.
Напомним, российские военные продолжают обстреливать Покровскую громаду Донетчины. Итоги прошедших суток — разрушен дом и пожар.
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