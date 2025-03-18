В Родинском около 1000 человек остаются без газа, воды, света и связи

В городе нет связи, воды, света и газа. Фото: Вадим Филашкин

В прифронтовом Родинском Покровской громады Донецкой области остается около 1000 человек. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, в городе отсутствует электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и связь.



Трижды в неделю волонтеры World Central Kitchen раздают местным жителям горячие обеды.



«Выдаем каждому жителю города, все приходящие без документов получают горячий обед «на руки». У кого есть лежачие люди дома или люди с инвалидностью, мы передаем им также», - сообщила инспектор по самоорганизации населения Анастасия Здебка.



Напомним, российские военные продолжают обстреливать Покровскую громаду Донетчины. Итоги прошедших суток — разрушен дом и пожар.