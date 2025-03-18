После разговора с Трампом Путин дал команду военным прекратить удары по энергообъектам Украины — Кремль

Путин и Трамп сегодня договорились немедленно начать на Ближнем Востоке переговоры по мирному урегулированию в Украине. Коллаж Meduza

Владимир Путин поддержал идею американского президента Дональда Трампа о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным. Об этом сообщается на сайте Кремля после телефонного разговора двух лидеров.

При этом Путин поставил условие полного прекращения иностранной военной помощи и предоставления развединформации Украине.

Также в беседе с Трампом он подтвердил «принципиальную приверженность мирному разрешению» войны в Украине, заявили в Кремле.

Кроме того, Путин сообщил Трампу, что в среду Россия и Украина проведут обмен пленными по формуле 175 на 175. РФ «в качестве жеста доброй воли» передаст Киеву 23 тяжело раненых украинских военнослужащих.

О договоренностях о перемирии в пресс-релизе Кремля речи не идет.

В свою очередь пресс-секретарь Белого Дома Кэролин Ливитт опубликовала по итогам разговора Путина и Трампа пост в социальной сети Х, где отмечается что лидеры двух стран договорились о «немедленных» переговорах на Ближнем Востоке.

«Сегодня президент Трамп и президент Путин говорили о необходимости мира и прекращения огня в Украине. Оба лидера согласились с тем, что этот конфликт должен завершиться прочным миром. Они также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между США и Россией. Кровь и деньги, которые Украина и Россия тратят на эту войну, лучше было бы потратить на нужды своих народов», — говорится в сообщении.

<…> Лидеры договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня в энергетике и инфраструктуре, а также с технических переговоров по реализации морского перемирия в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Эти переговоры немедленно начнутся на Ближнем Востоке», — написала спикер Белого Дома.