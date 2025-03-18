Под Суджей в Курской области с позиций сбежал с оружием российский комбат

Российский комбат сбежал с оружием с позиций под курской Суджей. Об этом сообщает издание ASTRA.

Как стало известно ASTRA, военная полиция разыскивает командира разведбатальона воинской части 30926, который 8 марта покинул место несения службы в Суджанском районе Курской области.

По данным источников издания, речь идет о 36-летнем майоре-контрактнике, который находился на позициях возле села Новоивановка. Он ушел вместе с автоматом АК-12 и боекомплектом.

Кроме того, по информации ASTRA, 15 марта позиции под Суджей оставил еще как минимум один военнослужащий. На этот раз речь идет рядовом, который ушел из лесной местности в районе села Борки, захватив с собой АК-74 и порядка 120 патронов.

Как предполагают источники, он уехал на «Ниве» в сторону тыла. При этом упомянутый военный заключил контракт в январе этого года.