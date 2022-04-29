«ЛНР» будет изымать украинские учебники в школах захваченных городов

Группировка «ЛНР» будет изымать украинские учебники в школах оккупированных городов Луганской области. Об этом заявил представитель «народной милиции ЛНР» Андрей Марочко в интервью пропагандистскому каналу Соловьев LIVE.



«Что касается учебного процесса, сейчас, естественно, все учебники нужно изымать с тех территорий и завозить наши учебные пособия и материалы. Там работы непочатый край и министерство образования чуть ли не в круглосуточном режиме трудится над этой проблемной темой, но у них тоже есть успехи», — заявил Марочко.



Он утверждает, что «ЛНР» уже назначила ряд директоров школ, но признал, что учителей в школах не хватает. По словам Марочко, педагоги разъехались якобы из-за своей причастности к подготовке детей для «националистических батальонов» и из-за боязни наказания со стороны «ЛНР».



«Многие покинули эту территорию, покинули посты, потому что они замешаны в ужасных вещах, они бувально тренировали детей в этих полевых лагерях националистических батальонов и занимались откровенной русофобией. Прощать такое им никто не будет, и поэтому они драпанули на материковую Украину», — заявил представитель «народной милиции ЛНР».

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