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Премьер Венгрии рассказал папе римскому о планах России закончить войну 9 мая

03 мая 2022, 12:05

Премьер Венгрии рассказал папе римскому о планах России закончить войну 9 мая

Папа Римский Франциск в интервью итальянской газете Corriere della Sera рассказал о разговоре с премьер-министром Венгрии, в котором тот якобы рассказал о планах россиян закончить войну в Украине до 9 мая.

Понтифик заявил, что хочет скорейшего завершения боевых действий, но «настроен пессимистично».

«Орбан на нашей встрече сказал мне, что у русских есть план закончить все 9 мая. Я надеюсь, что это так, мы бы смогли понять скорость эскалации в эти дни. Потому что теперь это не просто Донбасс — это Крым, это Одесса, это отнять у Украины черноморский порт, это все. Я настроен пессимистично, но мы должны сделать все возможное, чтобы остановить войну», - отметил папа римский.

Орбан рассказывал журналистам, по итогам встречи с папой Франциском, что попросил того «поддержать усилия во имя мира». Венгерский премьер также рассказал папе римскому, какую помощь Венгрия оказывает украинским беженцам. Другие подробности встречи не приводились.

Виктор Орбан последний раз общался с Владимиром Путиным по телефону 6 апреля.

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