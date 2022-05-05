СМИ: Шарий задержан на основании международного ордера на арест. Сегодня предстанет перед судом

Национальная полиция Испании задержала блогера Анатолия Шария на основании международного ордера на арест. Об этом пишет испанское издание El Diario.



Уточняется, что Шария задержали в Таррагоне.



Представитель президента в Конституционном суде, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведке Федор Вениславский в эфире телемарафона сообщил, что Шария со временем передадут в Украину и его привлекут к ответственности.



Российская ВГТРК в свою очередь утверждает, что Анатолий Шарий отпущен под подписку о невыезде и вернется в Барселону, где будет ждать судебного решения об экстрадиции.



Испанская газета El Mundo пишет, что сегодня Шарий предстанет перед Национальным высшим судом. Его адвокатом является Карлоса Бойе, который также защищает лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона.

Сегодня СБУ сообщила о задержании Шария в Испании.



Блогер подозревается в государственной измене и дискриминации. В частности, ему инкриминируют действия в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Украинское следствие объявило его в розыск еще в феврале 2021 года.



В марте 2021 года Печерский районный суд Киева разрешил задержать его для избрания меры пресечения.