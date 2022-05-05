У Путина заявили, что парада 9 мая в Донецке и Луганске не будет

Парад 9 мая в оккупированных Донецке и Луганске в этом году проводить не будут, поскольку это сделать «невозможно». Об этом заявил первый замглавы президента РФ Сергей Кириенко, передает «РИА Новости».



Сообщается, что Кириенко приехал в Мариуполь вместе с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.



«Парад победы и "Бессмертный полк" в этот День победы в Донецке и Луганске пока провести невозможно, но это время скоро придет», — сказал Кириенко.