«ДНР» меняет указатели на русскоязычные в захваченных городах

«ДНР» меняет дорожные знаки. Фото: «ДАН»

Группировка «ДНР» меняет дорожные знаки на русскоязычные на новооккупированной территории. В частности, новый знак установили на въезде в Мариуполь, сообщает пресс-служба «министерства транспорта ДНР».



«Сегодня, 5 мая, обновленные информационные указатели на русском языке были установлены на въезде в Мариуполь. Работы по замене знаков проводились сотрудниками филиала Володарского ГУП ДНР "Автодор"», — говорится в сообщении.



Кроме того, в «минтрансе» уверяют, что русскоязычные указатели также установили в Володарском, Кременевке, Касьяновке и Первомайском.