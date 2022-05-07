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Россияне бомбили Бахмут, Краматорск, Дружковку, Константиновку, есть жертвы

07 мая 2022, 11:56

Россияне бомбили Бахмут, Краматорск, Дружковку, Константиновку, есть жертвы

Последствия обстрелов Донетчины. Фото: Донецкая ОВА Последствия обстрелов Донетчины. Фото: Донецкая ОВА

В ночь на субботу, 7 мая, российские захватчики наносили массированные удары по всей линии фронта на Донетчине и по тыловым городам. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«Больше всего от российского оружия сегодня пострадал Бахмут — там россияне совершили авиаобстрел. Точно известно об одном погибшем и есть основания полагать, что итоговое количество жертв будет выше. В городе полностью разрушены 2 частных дома, повреждено — 11 домов и помещения нескольких предприятий», — рассказал он.

Оккупанты также открывали огонь по Малотарановке под Краматорском, здесь ранения получили 2 человека, повреждены 7 жилых домов, магазин и клуб.

По Дружковке россияне нанесли авиаудар — повреждены 4 многоэтажки, школа, автостоянка и помещение предприятия. Информации о пострадавших нет.

«По меньшей мере, один человек получил ранения в Дробышево под Лиманом. Под огнем тоже Константиновка — там последствия обстрелов уточняем. Всю ночь продолжались обстрелы на Светлодарском и Очеретинском направлениях. В Очеретино частично перебито электроснабжение», — добавил Кириленко.

По его словам, к утру россияне попытались атаковать на Авдеевском и Марьинском направлениях, обе атаки отбили ВСУ. На Марьинском направлении россияне привлекали авиацию, на Авдеевском — обстреливали из «Градов».

Глава ОВА снова призвал жителей эвакуироваться из Донецкой области.

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