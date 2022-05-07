Очередная манипуляция: В СНБО отреагировали на присвоение абонентам ОРДЛО российского телефонного кода

Громкое заявление о присвоении абонентам ОРДЛО российского телефонного кода +7 является очередной манипуляцией. Так это прокомментировали в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины.



Там отметили, что коды непризнанных мобильных операторов «Л-ДНР» «Феникс» и «Лугаком» действительно изменились, но позвонить с них можно только абонентам российских операторов «МегаФон» и «МТС».



«"Феникс" и "Лугаком" все равно остаются непризнанными операторами, с которыми ни одна страна, даже РФ, не заключили договор о роуминге. То есть абоненты из ОРДЛО не могут использовать свои SIM-карты в России. Соглашения между "Фениксом" и "Лугакомом" нет. Жители временно оккупированных территорий Донетчины не могут звонить по телефону жителям ВОТ Луганщины», — пояснили в Центре противодействия дезинформации.



Там подчеркнули, что заявление глав «ДНР» и «ЛНР» об интеграции с ОРДЛО через присвоение отдельного кода мобильного оператора российской системы — очередное манипулятивное заявление пропаганды РФ к 9 мая.

7 мая главы «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник выступили с синхронным заявлением о том, что мобильные операторы «Феникс» и «Лугаком», которые действуют на подконтрольной группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях, переходят на российскую систему нумерации телефонов «+7».