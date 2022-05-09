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В ОП отреагировали на слова Путина о якобы планах нападения Украины на Донбасс и Крым

09 мая 2022, 13:35

В ОП отреагировали на слова Путина о якобы планах нападения Украины на Донбасс и Крым

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на озвученное на параде в Москве заявление президента РФ Владимира Путина о том, что НАТО и Украина якобы планировали нападение на Крым и Донбасс.

«Проговорим еще раз. Страны НАТО не собирались нападать на Россию. Украина не планировала атаковать Крым. Российские военные погибают, не защищая свою страну, а пытаясь оккупировать другую. У этой войны не было никаких рациональных причин, кроме болезненных имперских амбиций РФ», — подчеркнул Подоляк.

Сегодня в своей речи Путин назвал полномасштабное вторжение РФ в Украину «упреждающим отпором агрессии».

В своем обращении к украинцам по случаю Дня победы над нацизмом президент Владимир Зеленский заявил, что «совсем скоро в Украине будет два Дня победы, а у кого-то не останется ни одного».

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