В ОП отреагировали на слова Путина о якобы планах нападения Украины на Донбасс и Крым

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на озвученное на параде в Москве заявление президента РФ Владимира Путина о том, что НАТО и Украина якобы планировали нападение на Крым и Донбасс.



«Проговорим еще раз. Страны НАТО не собирались нападать на Россию. Украина не планировала атаковать Крым. Российские военные погибают, не защищая свою страну, а пытаясь оккупировать другую. У этой войны не было никаких рациональных причин, кроме болезненных имперских амбиций РФ», — подчеркнул Подоляк.



Сегодня в своей речи Путин назвал полномасштабное вторжение РФ в Украину «упреждающим отпором агрессии».



В своем обращении к украинцам по случаю Дня победы над нацизмом президент Владимир Зеленский заявил, что «совсем скоро в Украине будет два Дня победы, а у кого-то не останется ни одного».