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«ДНР» заблокировала Facebook и Instagram на оккупированной территории

11 мая 2022, 13:12

«ДНР» заблокировала Facebook и Instagram на оккупированной территории

Группировка «ДНР» заявила о блокировке жителям оккупированных территорий доступа к соцсетям Facebook и Instagram. Об этом сообщает «минсвязи ДНР».

Причиной блокировки называют «призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей».

Теперь зайти в эти соцсети можно лишь с помощью VPN.

14 марта власти России заблокировали социальные сети Instagram и Facebook на территории страны, вскоре после этого суд признал экстремистской компанию Meta, которой они принадлежат. Поводом для ограничений стало разрешение публиковать на этих платформах призывы к насилию в отношении российских военных.

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