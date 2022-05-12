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«ЛНР» рассмотрит вопрос вхождения в состав России после окончания боевых действий

12 мая 2022, 11:42

«ЛНР» рассмотрит вопрос вхождения в состав России после окончания боевых действий

Группировка «ЛНР» рассмотрит вопрос вхождении в состав России после окончания военных действий и захвата всей Луганской области. Об этом заявил глава формирования Леонид Пасечник.

«Мы вместе это решим, вместе с народом. Хотя свое решение мы приняли еще в мае 2014 года, когда мы все проголосовали за объединение с Российской Федерацией. Но для начала надо освободить свои территории. Это первая задача, которая перед нами стоит», — сказал он.

Ранее глава «ДНР» Денис Пушилин заявил, что о присоединении так называемой «ДНР» к России после полного взятия под контроль Донецкой области.

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