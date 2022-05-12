СНБО разрешило принудительно изъять активы ПИБ и Сбербанка

СНБО 11 мая принял решение о принудительном изъятии российского имущества. Под него попадут Проминвестбанк и Международный резервный банк (ранее – Сбербанк). Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.



Национализации будут подлежать 99,772644% акций Проминвестбанка, 100% акций МР Банка, а также финансовые активы в виде прав требования, принадлежащих материнским структурам этих банков – 0,93 млрд гривен ВЭБ.РФ и 14,9 млрд гривен Сбербанка России.



Кроме того, изымаются другие финансовые активы указанных «дочек» российских банков, за исключением 3 млрд гривен МР Банка, направляемые на удовлетворение требований его кредиторов.



НБУ 25 февраля отозвал банковскую лицензию и ликвидировал банки, находящиеся под контролем РФ: АО «Международный резервный банк» (ранее АО «Сбербанк») и «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» (ПАО «Проминвестбанк»).