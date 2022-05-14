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Эвакуированные мариупольцы смогли выехать в Запорожье после трех дней ожидания

14 мая 2022, 18:40

Эвакуированные мариупольцы смогли выехать в Запорожье после трех дней ожидания

Крупная автоколонна с жителями Мариуполя Донецкой области смогла выехать на подконтрольную украинскому правительству территорию в сторону Запорожья после того, как российские оккупанты в течение трех дней задерживали ее движение. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Мариуполь. Эвакуация. Хорошие новости. Огромную колонну автомобилей с мариупольцами (от 500 до 1000 автомобилей), ожидавших пропуска более трех дней, наконец пропустили в Запорожье. Наконец-то ждем наших родных мариупольцев дома», – написал Андрющенко в Telegram.

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