Эвакуированные мариупольцы смогли выехать в Запорожье после трех дней ожидания

Крупная автоколонна с жителями Мариуполя Донецкой области смогла выехать на подконтрольную украинскому правительству территорию в сторону Запорожья после того, как российские оккупанты в течение трех дней задерживали ее движение. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«Мариуполь. Эвакуация. Хорошие новости. Огромную колонну автомобилей с мариупольцами (от 500 до 1000 автомобилей), ожидавших пропуска более трех дней, наконец пропустили в Запорожье. Наконец-то ждем наших родных мариупольцев дома», – написал Андрющенко в Telegram.

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