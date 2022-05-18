Минобороны: Россия отправила на войну в Украину боевиков из Сирии

Минобороны Украины располагает информацией об участии в войне против Украины наемников, принимавших участие в боевых действиях в Сирии. Об этом заявил на брифинге представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает УНИАН.



«Такие случаи есть, они фиксируются украинской разведкой. Россия, пытаясь пополнить потери, использует множество вариантов, которые сейчас возможны, чтобы максимально привлечь живую силу для боевых действий на Донбассе», - сказал он.



По словам Мотузяника, Минобороны известно о вербовке бывших участников боевых действий в России и ведении скрытой мобилизации, а также о привлечении военных частных военных компаний.



«Также нам известно о боевиках, которые сейчас воюют против Украины на востоке, принимавших участие в боевых действиях в Сирии», - добавил он.



Ранее издание The Moscow Times со ссылкой на источники сообщило, что Россия начала вывод войск из Сирии - для переброски их в Украину.