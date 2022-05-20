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Оккупанты принуждают военнопленных собирать тела погибших — омбудсмен

20 мая 2022, 12:15

Оккупанты принуждают военнопленных собирать тела погибших — омбудсмен

Оккупанты отправляют взятых в плен украинских военных на принудительные работы — на временно оккупированную часть Луганской области. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, пленных военных заставляют собирать тела погибших сослуживцев.

«Соответствующий видеоролик опубликован одним из пропагандистских российских Telegram-каналов. На видео украинских военных оккупанты заставляют отвечать, что якобы работают они на добровольной основе. Оккупанты утверждают, что тела украинских воинов будут сохранять "до установления диалога" с Украиной или пока родственники самостоятельно не приедут за ними», — отметила Денисова.

Омбудсмен подчеркнула, что, используя работу военнопленных и снимая видео, оккупанты нарушают статьи 13, 49 и 52 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

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