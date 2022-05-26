Флаги российских сил над горсоветом Лимана. Скриншот

Над зданием городского совета Лимана Донецкой области вывесили флаги России и группировки «ДНР». Соответсвующее видео сегодня распространили российские телеграм-каналы.



При этом, судя по звукам взрывов, в городе продолжаются бои.



Здание горсовета находится в центре, а украинские войска, как сообщалось вчера, удерживают южную часть Лимана, где расположен железнодорожный вокзал.

Над горсоветом Лимана вывесили флаги России и «ДНР» pic.twitter.com/ik0T3hseS1 — Новости Донбасса (@novostidnua) May 26, 2022

Официальной информации о ситуации в городе сегодня пока нет.