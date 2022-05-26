Над зданием городского совета Лимана Донецкой области вывесили флаги России и группировки «ДНР». Соответсвующее видео сегодня распространили российские телеграм-каналы.
При этом, судя по звукам взрывов, в городе продолжаются бои.
Здание горсовета находится в центре, а украинские войска, как сообщалось вчера, удерживают южную часть Лимана, где расположен железнодорожный вокзал.
Над горсоветом Лимана вывесили флаги России и «ДНР» pic.twitter.com/ik0T3hseS1— Новости Донбасса (@novostidnua) May 26, 2022
Официальной информации о ситуации в городе сегодня пока нет.