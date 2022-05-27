Война в Украине может продлиться до зимы — ГУР МО

Война России против Украины может длиться до зимы, Владимир Путин не хочет сдавать свои позиции. Такой прогноз озвучил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий во время интервью «Радио Свобода».



Он сказал, что «Путин не отказывается от своих планов», а на сколько будет затянута активная фаза, сентябрь или это будет октябрь или до конца года, будет зависеть от сопротивления Украины, состояния сил обороны и от той помощи которую украинскому государству предоставляют партнеры.ё



Скибицкий озвучил несколько дат:



«11 сентября в России единственный день голосования. К этой дате привязывают возможность проведения референдума или других мероприятий на оккупированных территориях. 7 октября день рождения Путина, ему 70 лет и все будут говорить о том, что военные захотят сделать ему подарок. До конца года, зимой будет холодно, и говорят, что Украина пойдет на переговорный процесс».



В интервью разведчик сообщил о планах Путина руководить РФ до конца своих дней. По поводу российского президента Скибицкий еще сказал, что он никому не доверяет и никого не слышит, вынашивает планы, касающиеся восстановления российской империи.

Вчера, 26 мая, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ ждет от Украины принятия озвученных Кремлем требований и осознания «реальной ситуации».