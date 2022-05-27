Лукашенко поручил создать в Беларуси «народное ополчение»

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко поручил создать «народное ополчение». Об этом заявил на брифинге министр обороны страны Виктор Хренин.



Он уверяет, что для этого в Беларуси достаточно ресурсов — и людей, и вооружения.



«Мы прекрасно понимаем, что количество защитников нашей родины в разы увеличится. Для нас это крайне важно, особенно в нынешней ситуации, чтобы мы смогли продемонстрировать, что не надо соваться, потому что ответ будет адекватным, если кто-то придет на нашу землю», — заявил Хренин.

Александр Лукашенко поручил немедленно создать оперативное командование вооруженных сил Беларуси на украинском направлении. Он заявил, что на Беларусь якобы будет оказываться «военное давление».