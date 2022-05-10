Пограничники: Ситуация на границе с Беларусью остается угрожающей

Белорусское направление было и остается по-прежнему угрожающим Украине. Об этом в комментарии УНН сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины – пресс-секретарь Андрей Демченко.



«Действия Беларуси и это направление в целом остается по-прежнему угрожающим для Украины. Все мы хорошо помним, как колонны техники и военнослужащие с РФ заходили именно с территории Беларуси. Из Беларуси к нам летят ракеты. К тому же, белорусские власти являются марионеткой кремля, чтобы там они не заявляли», - сказал Демченко.



Он отметил, что это направление усиленно всеми силами обороны.



Сегодня Минск заявил о начале второго этапа внезапной проверки войск. В Минобороны республики проверку назвали реакцией на учения НАТО.