Журналисты «Радио Свобода» попали под обстрел в районе Бахмута

Машина журналистов попала под обстрел на Донбассе. Фото: Marian Kushnir / Facebook

Автомобиль со съемочной группой «Радио Свобода» попал под обстрел неподалеку от Бахмута Донецкой области. Об этом сообщил журналист вещателя Марьян Кушнир.



Он рассказал, что от взрывной волны 152-миллиметрового снаряда треснуло лобовое стекло. Кроме того, по кузову машины «прошлись осколки, но так легко, что почти не заметно», добавил Кушнир.



Сами работники СМИ не пострадали и продолжают свою работу по освещению войны на Донбассе.

Машина журналистов попала под обстрел на Донбассе. Фото: Marian Kushnir / Facebook