Войсками РФ нанесен ракетный удар по Славянску

Вследствие ракетного обстрела войсками РФ одного из микрорайонов Славянска разрушено 3 частных дома. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.



Он отметил, что из-за удара ещё около десяти домов получили повреждения, но обошлось без жертв.



Также Вадим Лях призвал оставшихся жителей в городе эвакуироваться и не ждать, «пока «прилетит» именно к вам».



Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что на Славянском направлении противник произвел перегруппировку войск, а в результате потерь в районе Долгенького отвел отдельные подразделения на восстановление в город Изюм.





